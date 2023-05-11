مستشار رئيس جنوب السودان: الدعم السريع لا يمكن أن يكون بديلا للجيش 

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات المسلحة السودانية لها معسكراتها المنتشرة كأى جيش بالأراضى السودانية، ثم بعد وجود الدعم السريع أصبح له دور يقوم به بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وتابع: "ثم حصل الخلاف، وأخبرت الرئيس سيلفاكير قبل وقوع هذه الاشتباكات انه فى أى لحظة ستحدث اشتباكات بين الطرفين".
وأوضح أن العمل السياسى عندما يرتبط بالعمل العسكرى فتحدث حينها المشكلات لذلك دائما ما يفصل العملين عن بعضهما البعض، كما أن القوى العسكرية والمدنية غير قادرة على الانسجام فى السودان فيما بينها، كما أن القوى السياسية هى الأخرى بينها خلافات كبيرة ورؤى مختلفة، وأيضا بعض القوى المدنية كانت تحاول استمالة الدعم السريع إلى جانبها.
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