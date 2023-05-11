صورة عالمية قاتمة.. تحذيرات من استمرار أزمة الاقتصاد العالمى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - توقع العديد من الخبراء أن عام 2023 سيكون سيئا بالنسبة الاقتصاد العالمى، مشيرين إلى أن الاقتصادات الكبرى، وضمنها الاقتصاد الأمريكى والأوروبى والبريطانى، ستدخل مرحلة ركود فى هذا العام، وستواجه أزمة تضخم كبرى.





وبحسب الخبراء، ستستمر البنوك المركزية فى رفع أسعار الفائدة فى محاولة لكبح التضخم الذى سيضرب العديد من الدول. أما فيما يخص وباء كورونا، فمن المتوقع ارتفاع الإصابات مجددا فى الصين، الأمر الذى سيؤدى إلى تضرر الاقتصاد المحلى الصينى ويضرب من جديد سلاسل التوريد العالمية. كما أن المنافسة "الأمريكية- الصينية" فى مجال التكنولوجيا تسبب مزيدا من الضغوط على الاقتصاد المنهار بالفعل.

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