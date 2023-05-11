العالم اليوم - انفجار وسط مدينة ميلانو.. واشتعال عدة سيارات

انتم الان تتابعون خبر انفجار وسط مدينة ميلانو.. واشتعال عدة سيارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 02:16 مساءً - اندلعت نيران في عدة سيارات وسط ميلانو بشمال إيطاليا، الخميس، بعد انفجار ربما يكون مصدره شاحنة، وفقا لقناة سكاي.تي.جي24 الإخبارية.

ولم تذكر السلطات اللإيطالية حتى الآن أي تفاصيل إضافية عن الحادث أو أعداد الضحايا والمصابين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر انفجار وسط مدينة ميلانو.. واشتعال عدة سيارات .. في رعاية الله وحفظة