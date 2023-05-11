مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى قضى على 70 % من الدعم السريع 

وذكر مراسل " القاهرة الإخبارية" أن سماء العاصمة الخرطوم تشهد تحليقا مكثفا من طائرات الجيش السودانى، الذى يقوم بعمليات تمشيط واسعة خلال الساعات الماضية بمدينة الخرطوم بحرى التى شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع التى تكبدت خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.
وأضاف "إبراهيم" فى رسالة على الهواء اليوم الخميس، أن مدينة أم درمان وقعت بها بعض المواجهات لكنها أقل حدة من اشتباكات العاصمة.
وكشف أن كل الأنظار تتمركز نحو منطقة قلب العاصمة الخرطوم التى تحولت إلى مركز عمليات وتشهد من حين لآخر اضطرابات وانفجارات وتصاعد أدخنة وسماع إطلاق للنار، فى ظل استمرار عناصر الدعم السريع ارتكاب جرائم سلب ونهب للمراكز التجارية والبنوك فى أنحاء متفرقة من العاصمة.
وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن التقديرات تشير إلى أن القوات المسلحة السودانية نجحت فى التخلص من أكثر من 70% من الدعم السريع ما بين استسلام وانضمام لصفوف الجيش، أو التصفية للعناصر المتمردة، ويتبقى عدد من العناصر التى تسللت للهروب والاختباء فى بعض أحياء العاصمة، بعد تدمير الجيش للارتكازات التى كانوا يتواجدون بها.
ونوه إلى أن القوات المسلحة السودانية عكفت منذ بدء المواجهات على إضعاف قدرات الدعم السريع بضرب المراكز الاستراتيجية التى تتمركز فيها وتجفيف منابع الدعم بالسيطرة على المواقع التى بها المؤن والذخيرة.
واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامى والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.
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