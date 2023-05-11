صافرات الإنذار تدوى من جديد فى كرم أبو سالم بغلاف غزة

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلى أراضى زراعية شرق خان يونس، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار تدوى من جديد فى كرم أبو سالم بغلاف قطاع غزة.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الذى بدأ فى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، كان قد أسفر عن استشهاد 26 مواطنًا بينهم أطفال وسيدات، وإصابة عشرات آخرين بينهم حالات وصفت بالحرجة، ودمار فى الممتلكات.