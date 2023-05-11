جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، اندلعت نيران فى عدة سيارات وسط ميلانو بشمال إيطاليا بعد انفجار ربما يكون مصدره شاحنة. ولم تعلم السلطات الرسمية الإيطالية حتى الآن أسباب الانفجار، وما إذا أسفر عن وقوع خسائر فى الأرواح أو أى إصابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: دوى انفجار وسط مدينة ميلانو الإيطالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.