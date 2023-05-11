الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرفض خروج مرضى الأورام والقلب لتلقى العلاج

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن 292 من مرضى الأورام والقلب يرفض الاحتلال الإسرائيلى خروجهم لتلقى العلاج خارج قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية والمنشآت الصحية فى القطاع ليست بمنأى عن استهداف قوات الاحتلال.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلى يستخدم ما لديه من قوة عسكرية ضد قطاع غزة لإحداث أضرار بشرية كبيرة بين المدنيين.
وتابع أنه إذا استمر العدوان على قطاع غزة فلن نكون قادرين على تقديم الخدمات الطبية، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للضغط على الاحتلال لإدخال المعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.
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