مطالب أممية للدول ذات النفوذ الإفريقية بالمساعدة فى تسوية صراع السودان

جدة - نرمين السيد - حث مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، الدول التى لها نفوذ فى إفريقيا على المساعدة فى إنهاء القتال بالسودان، وقال إن طرفى المواجهات انتهكا القانون الإنسانى الدولى.





ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز" عن تورك فى جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف قوله، "أستغل هذه الفرصة لأحث جميع الدول ذات النفوذ فى المنطقة على التشجيع، بكل الوسائل الممكنة، على حل هذه الأزمة". وأضاف "أدين بشدة هذا العنف الطائش، الذى انتهك فيه الجانبان القانون الإنسانى الدولى".

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