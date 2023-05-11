مستشار رئيس جنوب السودان: سندعو كل الأطراف والقوى السياسية للحوار

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الأمنى والسياسى لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إننا سندعو كل الأطراف من السودان والقوى السياسية للمشاركة فى الحوار ليطرح كل شخص رؤيته لحل الأزمة السودانية.





وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، "الحرب حاليا بالخرطوم والجميع تكبد خسائر منها واستمرار الحرب يعنى دمار السودان، وهناك خسائر فى الأرواح والممتلكات، ولابد من الوصول للاستقرار". وتابع: "كما نثمن جهود الممكلة العربية السعودية لمحاولتها حل هذه الأزمة، وأى محاولة لحلها هى محاولة محمودة وهو ما نسعى إليه".

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