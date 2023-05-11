الأردن : 4 وفيات بحادث مروع في عجلون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 11 مايو 2023 03:00 مساءً - دوت الخليج :- توفي 4 أشخاص اليوم الأربعاء، إثر حادث تدهور سيارة بمنحدر سحيق في منطقة كفرنجة بمحافظة عجلون . وقالت المصادر إن الوفيات من جنسية الجنسة السورية والأسترالية، وتم إخلاؤهم إلى مستشفى الإيمان الحكومي

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