وزير الخارجية الأردنى: نتمسك بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67

جدة - نرمين السيد - وقال الصفدى فى مؤتمر صحفى مشترك بين مصر والأردن وألمانيا وفرنسا بشأن عملية السلام، إننا مستمرون فى جهود تحقيق السلام الشامل والعادل، ونتمسك بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وتابع "يجب أن نتحرك جميعا لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، كذلك يجب إيجاد أفق تاريخى ينهى الظلم الذى تعرض له الفلسطينيون".

وأوضح أن أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".