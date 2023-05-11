وزير الدفاع الإسرائيلى يوجه بالتحضير لسلسلة عمليات إضافية فى غزة

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، بالاستعداد لسلسلة عمليات إضافية فى غزة، قائلا "على القوى الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لسلسلة من العمليات الإضافية".





وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بد من الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية واليقظة لاحتمال توسيع دائرة إطلاق النار.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الذى بدأ فى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، كان قد أسفر عن استشهاد 26 مواطنًا بينهم أطفال وسيدات، وإصابة عشرات آخرين بينهم حالات وصفت بالحرجة، ودمار فى الممتلكات.