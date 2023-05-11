وزيرة الخارجية الألمانية: نشكر جهود مصر للتهدئة فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، فى مؤتمر صحفى مشترك بين مصر والأردن وألمانيا وفرنسا بشأن عملية السلام، إن المدنيين يتأثرون بالتصعيد الجارى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت أننا معنيون بالتشاور فى القضايا السياسية لحل الصراع الفلسطينى الاسرائيلى، كما وجهت الشكر لجهود مصر والأردن للتهدئة فى الشرق الأوسط، مشيرة الى أنه يجب تعزيز سبل السلام ودعم موقف الأردن ومصر لحل الأزمة بغزة.