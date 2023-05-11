العالم اليوم - قرعة كأس آسيا 2023.. مواجهات "نارية" للعرب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 04:19 مساءً - كشفت قرعة كأس آسيا 2023، التي أجريت في الدوحة، الخميس، عن المجموعات الست، التي ضمت 10 منتخبات عربية، وضع بعضهم في "مواجهات نارية".

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب البلد المنظم وحامل اللقب قطر مع الصين ولبنان وطاجكتسان في المجموعة الأولى، حيث ستجمع مباراة الافتتاح بين "العنابي" ومنتخب الصين، يوم 12 يناير 2024.

ومثلت المجموعة الثالثة، لقاء قويا مرتقبا، بين الإمارات وإيران، ومعهما في المجموعة فلسطين وهونغ كونغ.

وستشهد المجموعة السادسة "ديربي خليجي" مرتقب، بين السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب تايلاند وقيرغستان.

ووقع المنتخب العراقي في تحد صعب، أمام اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

بينما اعتبرت المجموعة الخامسة "حديدية"، حيث ضمت الأردن والبحرين إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا.

موعد البطولة

بطولة "كأس آسيا 2023" ستنطلق يوم 12 يناير من العام المقبل، على أن تحتضن الدوحة المباراة النهائية يوم 10 فبراير.

وستستضيف قطر البطولة بـ8 ملاعب، 7 منها احتضنت المباريات المونديالية نهاية العام الماضي.

نظام البطولة

وستقام البطولة بنظام المجموعات، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث، ليكون العدد 16 متأهلا.

بعدها يأتي دور الـ16 بخروج المغلوب، وثم ربع النهائي فنصف النهائي فالنهائي.

مشاركة عربية

يذكر أن البطولة تضم 10 منتخبات عربية، من أصل 24، وهو أقل من العدد 11 للمنتخبات المشاركة في النسخة السابقة في الإمارات.

المجموعات الست:

المجموعة الأولى

قطر

الصين

لبنان

طاجكستان

المجموعة الثانية

أستراليا

أوزبكستان

سوريا

الهند

المجموعة الثالثة

إيران

الإمارات

فلسطين

هونغ كونغ

المجموعة الرابعة

اليابان

العراق

فيتنام

إندونيسيا

المجموعة الخامسة

كوريا الجنوبية

الأردن

البحرين

ماليزيا

المجموعة السادسة