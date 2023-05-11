العالم اليوم - أرباح موبايلي ترتفع إلى 124 مليون دولار بالربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 04:19 مساءً - ارتفعت أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية في الربع الأول من العام بنحو 45.8 بالمئة لتبلغ حوالي 465 مليون ريال (124 مليون دولار) مدعومة بنمو أعمالها وزيادة قاعدة العملاء.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام بنحو 6.3 مليار ريال لتصل إلى حوالي 4 مليارات ريال مقابل حوالي 3.8 مليار ريال، بحسب بيان الشركة للبورصة السعودية.

وقالت الشركة إنه رغم ارتفاع معدل الفائدة، فإن مصاريفها التمويلية انخفضت بالربع الأول من العام الحالي بنحو 9 بالمئة لتصل إلى 172 مليون ريال، وعزت ذلك إلى انخفاض محفظة التمويل والأثر الإيجابي لاتفاقيات التحوط.

وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة بالربع الأول 224 مليون ريال مقابل 220 مليون ريال في الربع نفسه من العام الماضي.

تأسست موبايلي السعودية في 2004، وتمتلك مجموعة اتصالات الإمارات النسبة الأكبر من أسهمها بواقع 27.99 بالمئة، وهي ثاني مشغل لخدمات الاتصالات المتنقلة اللاسلكية في المملكة.