رئيس «cop28» يدعو إلى التطبيق العملى لخطط المناخ وخفض الميثان إلى الصفر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء طاولة مستديرة للرؤساء التنفيذيين حول إزالة الكربون، والذى استضافه الجابر ضمن فعاليات "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" بمشاركة وحضور عدد من كبار قادة قطاع النفط والغاز والصناعات كثيفة الانبعاثات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية، وذلك امتداداً للدعوة المفتوحة التى وجهها الجابر خلال أسبوع "سيرا" للطاقة فى هيوستن فى مارس 2023 إلى قطاع النفط والغاز للعمل المشترك بهدف تحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050 وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030.

ودعا الجابر الحاضرين إلى دعم مسارات خفض الانبعاثات فى القطاعات الأخرى، وتطبيق أطر العمل التى أثبتت جدارتها فى متابعة وقياس عمليات الخفض، وقال: "وفق رؤية وتوجيهات القيادة فى دولة الإمارات يركز مؤتمر الأطراف COP28 على الاستفادة من تضافر جهود جميع المعنيين من أجل نجاح العمل المناخى"، موضحاً أن الخطوة الأولى ستكون الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ثم عديم الانبعاثات، وذلك بالتزامن مع ضمان النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام".

وأضاف: "علينا أيضاً أن نضع تصوراً جديداً للعلاقة بين منتجى الطاقة ومستهلكيها فى القطاعات الصناعية، والانتقال بها من علاقة قائمة فقط على العرض والطلب، إلى علاقة تكاملية ترتكز على العمل المشترك لبناء المستقبل. ويجب أن نبنى شراكة فاعلة بين الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وأكبر منتجى الطاقة، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية والحكومات والمجتمع المدنى، إننا بحاجة إلى جميع الحلول والجهود، ومن خلال العمل معاً، سيكون هدفنا تحقيق انتقال منطقى وعملى وعادل فى قطاع الطاقة، دون أن نترك أحداً خلف الركب، خاصةً فى دول الجنوب العالمى. ويجب أن نتذكر دائماً أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم".

وقال: "مع النمو المستمر فى تعداد سكان العالم، وتطور الاقتصادات، سنحتاج إلى مستويات من الطاقة المستدامة تتماشى مع هذا النمو، وبأسعار معقولة"، لافتاً إلى أنه "على صُنّاع السياسات وقادة قطاع الصناعة والمبتكرين العمل معاً تحت مظلة واحدة لتحقيق نقلة نوعية فى العمل المناخى وخفض الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات العالم للمستقبل".

وأشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر فى حديثه خلال اللقاء إلى التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذى صدر مؤخراً والذى تضمن دعوة إلى "إجراء تخفيضات كبيرة وسريعة ومستدامة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى جميع القطاعات"، وقال: "أشار أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بوضوح إلى أن التوسع فى عمليات التقاط الكربون للحد من الانبعاثات من القطاعات كثيفة الانبعاثات أمرٌ لا بدَّ منه إذا كنا نريد تحقيق الحياد المناخى، وذلك بالإضافة إلى اعتماد وتطبيق مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة الأخرى".

وأوضح الجابر أن "ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ" يهدف إلى توظيف قوة التكنولوجيا لتحويل أحد أكبر التحديات التى يواجهها العالم اليوم إلى واحدة من أكبر الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لافتاً إلى أننا "إذا أردنا الحفاظ على إمكانية تحقيق التقدم الاقتصادى بالتزامن مع خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاق باريس، فإننا بحاجة إلى تصحيح جذرى لمسار العمل، والتركيز على إيجاد حلول عمليّة تحقق نقلة نوعية فى العمل المناخى بالاعتماد على التكنولوجيا كممكّن أساسى لهذه الحلول".

ودعا إلى تجاوز التفكير المنعزل والمنفرد، والتركيز على بناء شراكة خلاّقة ومتكاملة، والتوقف عن توجيه الاتهامات والتركيز على العمل المشترك وتحقيق الأهداف والنتائج، كما سلط الضوء على أهمية وضرورة الشراكات وتوحيد الجهود، قائلاً: "إن تضافر جهودنا هو السبيل الوحيد لتحديد مسار منخفض الكربون لتحقيق معدلات نمو سريعة وكبيرة".

كما جدد الجابر دعوته لقادة قطاع النفط والغاز الحاضرين إلى العمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050.

ولفت إلى أن اتفاق باريس نجح فى توحيد الحكومات حول ما يجب على العالم القيام به فى مواجهة تحدى المناخ، وأن مهمة مؤتمر COP28 ستكون التركيز على "كيفية" التنفيذ والتطبيق العملى وإحراز التقدم الملموس، موضحاً أن "COP28 سيكون مؤتمراً يركز على الإجراءات العملية والمُخرجات الواقعية وإيجاد الحلول وإحداث تأثير الإيجابى واحتواء الجميع".

وقال الجابر - فى ختام كلمته - : "إن أزمة المناخ تمثل تحدياً لا يستطيع أى قطاع مواجهته بمفرده، لذا، نحتاج إلى تضافر جهودنا لخفض الانبعاثات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخالية من الكربون، ومن خلال التعاون البنّاء والشراكات النوعية، سنكون قادرين على تطبيق نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على وضع حد للانبعاثات، مع بث حياة جديدة فى النمو الاقتصادى".