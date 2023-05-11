وزيرة خارجية فرنسا: يجب استمرار عملية السلام بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وأضافت كولونا، فى مؤتمر صحفى مشترك بين مصر والأردن وألمانيا وفرنسا بشأن الأوضاع فى غزة، بأن السلام العادل هو أساس تحقيق الاستقرار بالمنطقة، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الذى بدأ فى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، كان قد أسفر عن استشهاد 26 مواطنًا بينهم أطفال وسيدات، وإصابة عشرات آخرين بينهم حالات وصفت بالحرجة، ودمار فى الممتلكات.