العالم اليوم - إعانة البطالة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أواخر 2021

انتم الان تتابعون خبر إعانة البطالة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أواخر 2021 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 05:20 مساءً - ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، وهو ما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة زادت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل موسميا يبلغ 264 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 245 ألفا في أحدث أسبوع.

ومن المتوقع تسجيل زيادة كبيرة في عدد الطلبات خلال النصف الثاني من العام مع اتساع نطاق الآثار التراكمية لإجراءات رفع الفائدة من جانب مجلس الفيدرالي الأميركي على الاقتصاد.

إلا أن عدد الطلبات لايزال دون مستوى 270 ألفا إلى 300 ألف الذي يقول اقتصاديون إنه يشير إلى تدهور في سوق العمل.