العالم اليوم - أرباح إعمار تقفز 43% بالربع الأول بعد ارتفاع مبيعات العقارات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 05:20 مساءً - أعلنت إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في دبي، الخميس، عن قفزة أفضل من المتوقع في صافي أرباح الربع الأول بلغت 43 بالمئة، وهو ما عزته لارتفاع مبيعاتها من العقارات.

وبلغ صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس 3.2 مليار درهم (871.53 مليون دولار)، وهو ما يتجاوز ضعف توقعات المحللين البالغة 1.65 مليار درهم بحسب بيانات رفينيتيف.

وقالت الشركة إن مبيعاتها العقارية ارتفعت 11 بالمئة إلى 9.2 مليار درهم مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين وانتعاش النشاط السياحي.

وذكر بيان إعمار أن إجمالي حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية بلغ 55.7 مليار درهم (15.2 مليار دولار)، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وتعتبر إعمار العقارية من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مربعة في الإمارات وأسواق أخرى، كما أن لديها 37 فندقا ومنتجعا، ومن أبرز مشروعاتها "برج خليفة" و"دبي مول".

وذكر بيان الشركة أن بيع شركة "نمشي" قد اكتمل في الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.2 مليار درهم (335 مليون دولار).