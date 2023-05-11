متخصص فى الشأن الأوكرانى لـ القاهرة الإخبارية: قوات روسية انسحبت من باخموت

جدة - نرمين السيد - وتابع مناف، خلال مداخله عبر "سكايب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، من فرانكفورت، أن القوات الأوكرانية بدأت فى شن هجمات عسكرية عنيفة فى باخموت وذلك بحسب رئيس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجينى بريجوجن، التى قال فيها إن هناك كتيبة روسية هربت من المنطقة التى يجب عليها حمايتها، وهذا ما أكدته القوات الأوكرانية من تقدمها من 3 إلى 4 كيلوات متر فى محيط باخموت.

وأضاف أن العملية المضادة الأولى للقوات الأوكرانية التى تمكنت من خلالها القوات من استعادة 80% من مساحة الأراضى الأوكرانية، واليوم يعول الحكومة الأوكرانية بأن هناك هجومًا سوف يقطع الإمداد كاملًا على القوات الروسية ويحتم مواقعها داخل منطقة دونباس.