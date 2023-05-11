فيجن للدراسات: 14 صحفيا تعرضوا للقتل والإصابة فى أوكرانيا

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصرى فى بنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه المعاهدات الدولية والقانون الدولى ينص على حماية الصحفيين فى مناطق النزاع، لكن لا يتم التقيد بهذه القوانين على أرض الواقع ولا تنفيذها.
ولفت إلى أن جميع الصحفيين الذين يذهبون إلى مناطق النزاع يعرفون كيف يتجنبون القتل فى الخطوط الأمامية للحرب، وما الإجراءات التى يتبعونها للحفاظ على حياتهم، لكن دون وجود ضمانات دولية لحمايتهم.
وأكد أن مقتل أى صحفى فى أى مناطق نزاع حول العالم، يستدعى أن تقوم المؤسسة التى يعمل لديها الصحفى، بطلب فتح تحقيق محلى ومعرفة من السبب فى قتل الصحفى ومحاسبته، ولكن ذلك لا يحدث فى الغالب.
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