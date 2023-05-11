بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
اعلنت بريطانيا اليوم الخميس، رسميا إرسال صواريخ بعيدة المدى من طراز "Storm Shadow" إلى أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في بيان بشأن أوكرانيا أدلى به في مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس: "اتخذنا أنا ورئيس الوزراء (ريشي سوناك) قرارا بتسليم أسلحة بعيدة المدى. يمكنني التأكيد اليوم، أن بريطانيا تسلم صواريخ "Storm Shadow" لأوكرانيا".
وأفادت قناة "CNN" في وقت سابق من هذا اليوم بأن بريطانيا نقلت صواريخ بعيدة المدى من طراز "Storm Shadow" لأوكرانيا. مضيفة أن لندن تلقت تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم ضد أهداف في الأراضي الروسية.
من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا تقف موقفا سلبيا للغاية من توريد الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف.
واضاف أن "ذلك سيتطلب ردا كافيا من جيشنا الذي، بطبيعة الحال، سيتخذ قرارات عسكرية مناسبة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.