بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدىاعلنت بريطانيا اليوم الخميس، رسميا إرسال صواريخ بعيدة المدى من طراز "Storm Shadow" إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في بيان بشأن أوكرانيا أدلى به في مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس: "اتخذنا أنا ورئيس الوزراء (ريشي سوناك) قرارا بتسليم أسلحة بعيدة المدى. يمكنني التأكيد اليوم، أن بريطانيا تسلم صواريخ "Storm Shadow" لأوكرانيا".

وأفادت قناة "CNN" في وقت سابق من هذا اليوم بأن بريطانيا نقلت صواريخ بعيدة المدى من طراز "Storm Shadow" لأوكرانيا. مضيفة أن لندن تلقت تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم ضد أهداف في الأراضي الروسية.

من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا تقف موقفا سلبيا للغاية من توريد الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف.

واضاف أن "ذلك سيتطلب ردا كافيا من جيشنا الذي، بطبيعة الحال، سيتخذ قرارات عسكرية مناسبة".