العالم اليوم - جنوب إفريقيا في قلب حرب أوكرانيا: التهم مخيبة للآمال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 09:22 مساءً - نددت جنوب إفريقيا، الخميس، بتصريحات أدلى بها السفير الأميركي في بريتوريا، الذي اتهم البلاد بتزويد روسيا سرا بالأسلحة رغم اتخاذها موقفا محايدا علنا من الحرب الأوكرانية.

وقال فنسنت ماغوينيا الناطق باسم الرئيس سيريل رامافوزا، في بيان، إن "تصريحات السفير تقوض روح التعاون والشراكة" بين البلدين. وأضاف ماغوينيا: "تبني السفير موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية، ويعد أمرا مخيبا للآمال".

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