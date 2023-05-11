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نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور .. الأردن : حادث مروع على طريق العدسية على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 11 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- اصيب اشخاص مساء اليوم الاربعاء جراء حادث سير وقع على طريق العدسية باتجاه عمان .
وقال شهود عيان : ان حادث مروع وقع على طريق العدسية ، حيث تدهورت تريلا وسقوط حمولتها على عدد من السيارات مما اسفر عن وقوع اصابات .
وبينوا : انه لم يعرف عدد الاصابات الذين تم نقلهم بمركبة الدفاع المدني .
تفاصيل اوفى حال توفرها ...
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