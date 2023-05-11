العالم اليوم - محمد بن زايد وماكرون يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 10:19 مساءً - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مختلف مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وفرص توسيع آفاقها في جميع مجالاتها.

ورحب الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جرى في قصر الإليزيه بزيارة الشيخ محمد بن زايد، معربا عن سعادته بلقائه مجددا في فرنسا، بينما عبر رئيس دولة الإمارات عن شكره وتقديره لماكرون لحفاوة الاستقبال.

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