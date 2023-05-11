مساعد وزير خارجية فلسطين لـ القاهرة الإخبارية: جرائم إسرائيل ممنهجة

جدة - نرمين السيد - قال عمر عوض الله، مساعد وزير خارجية فلسطين، اليوم الخميس، إن بلاده تعمل منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة مع كل الدول من خلال مجلس الأمن لوقف الاعتداءات فى أسرع وقت.





وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "منتصف النهار" تقديم الإعلامية دانيا الحسينى قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ التواصل مع الدول يهدف كذلك لتأمين الحماية لأبناء الشعب الفلسطينى، مؤكدًا أن إسرائيل تقوم الآن بجرائم ممنهجة ومركبة كجزء من برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية، التى تقود بشكل فاشٍ المجتمع الإسرائيلى.

وطالب مساعد وزير خارجية فلسطين، بضرورة تحويل خطابات المجتمع الدولى الجيدة لأفعال وخطوات وتدابير، من أجل وضع حد لمنظومة الاحتلال الاستعمارى وإنهائه بشكل عاجل.

وأضاف أنه إذا لم ينتهِ الاحتلال وتنتهى معه الحكومة الفاشية ستتكرر الجرائم والإعدامات الميدانية وإبادة العائلات والأطفال فى جميع الأراضى الفلسطينية كما شوهد فى قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.

وأكد عمر عوض الله، أن هناك إمكانية لدى المنظمة الدولية لحماية الشعب الفلسطينى، من خلال إجماع عربى وإسلامى وكذلك أممى على ضرورة معاقبة هذه المنظومة، لافتًا إلى أنه إذا أرادت الأمم المتحدة أن تقدم شيئًا فهناك إمكانية لذلك ولن تجد من يقف أمامها.