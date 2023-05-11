الخارجية العراقية للجالية فى السودان: رحلة إجلاء جديدة تبدأ غدا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ وزارة الخارجية تدعو أبناء الجالية العراقية فى السودان، ممن يرغبون بالإجلاء، التوجه إلى مطار بورتسودان والتجمع فيه عند الساعة 6 صباحًا". وأهاب "الصحاف"، بأبناء الجالية بالتزام الحيطة والانتباه ورعاية مسالك الطرق الآمنة حفاظا على سلامتهم.

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