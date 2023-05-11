تفجير ألغام قديمة على الشريط الحدودي مقابل جسر الأمير محمد الخميس

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 11 مايو 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه سيتم صباح الخميس عملية تفجير لعدد من الألغام القديمة على الشريط الحدودي مقابل جسر الأمير محمد (جسر داميا).

وبين المصدر في بيان صحفي أنه بعد المسوحات والتفتيش تبين أن هذه الألغام تشّكل خطورة على سكان المنطقة وممتلكاتهم في حال بقائها مدة أطول بسبب قابلية انفجارها ذاتياً، حيث تم إخلاء المنطقة من السكان تمهيداً لعملية التفجير.

ونوه المصدر أنه سيكون هناك أصوات نتيجة عملية التفجير.

وأهابت القوات المسلحة بعدم الاقتراب من المنطقة وعدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع.