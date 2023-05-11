نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 5 وفيات و13 إصابة بتدهور شاحنة محملة بالحديد في الاردن .. صور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 11 مايو 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ الفرق المتخصّصة من الدفاع المدني والشّرطة تعاملت مساء اليوم مع تدهور شاحنة محمّلة بمادة الحديد مما أدى الى سقوط الحمل على عدد من المركبات واشتعال النيران بثلاث مركبات في منطقة نزول العدسية.

إذ نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى،والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث وأُعيد فتح الطريق أمام حركة السير .