المقاومة تواصل دك "تل أبيب" والمدن المحتلة

المقاومة تواصل دك "تل أبيب" والمدن المحتلةأكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها وبمعية فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل دك "تل أبيب" والمدن المحتلة برشقات صاروخية مكثفة بتوقيت تاسعة البهاء.

وقالت سرايا القدس في بيان لها نقلته وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: إن المقاومة الفلسطينية تواصل دك "تل أبيب" والمدن المحتلة برشقات صاروخية مكثفة بتوقيت تاسعة البهاء ردًا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأفاد إعلام العدو الصهيوني، بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مغتصبات في غلاف غزة.

وذكر إعلام العدو أن صاروخ سقط على منزل بشكل مباشر في نتيفوت بفعل الرشقات الصاروخية المكثفة التي أطلقتها المقاومة بتوقيت تاسعة البها، كما سقط صاروخ للمقاومة على مول بات يام جنوب "تل أبيب".

ولفت إعلام العدو إلى أن شظية صاروخ اطلق من غزة أصابت سيارة وزيرة المستوطنات والبعثات الوطنية في كيان العدو الصهيوني، أوريت ستروك، مساء اليوم، أثناء زيارتها لمستوطنة سديروت.

ووفقا لموقع واي نت:" فان شظايا صاروخ سقط على مبنى تطاير نحو مركبة الوزيرة.. ولم يصب سائق الوزيرة الذي كان داخل السيارة".

كما أفاد إعلام العدو، باندلاع حريق في مستوطنة "سديروت" بعد استهدافها بالصواريخ.