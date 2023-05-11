العالم اليوم - "نهاية مأساوية" لأشهر ذكر بط في العالم

انتم الان تتابعون خبر "نهاية مأساوية" لأشهر ذكر بط في العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 مايو 2023 11:16 مساءً - قالت جامعة بريطانية إن طائر البط الطويل الذي عاش في حرمها وحظي بشهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب قامته الفارعة، ربما نفق، بعدما اختفى شهرين عن الأنظار.

وكان ذكر البط الذي أطلق عليه اسم "لونغ بوا"، قد وصل إلى حرم جامعة يورك في بريطانيا سنة 2019، وظل يحظى بإعجاب واسع منذ ذلك الحين.

وحقق الطائر شهرة كبيرة منذ نشر صورته على منصات التواصل الاجتماعي، وقيل في البداية إن طوله يصل إلى متر، ثم تبين أنه يناهز 70 سنتيمترا.

وتصف جامعة يورك البريطانية على موقعها الرسمي على الإنترنت، الطائر بـ"النجم" لأنه صار مشهورا، وكان محط عناية الطلبة والأساتذة وكافة الموظفين.

وقالت الجامعة إنها مضطرة لأن تخلص إلى أن طائر البط الطويل قد نفق، بسبب تواريه عن الأنظار لمدة شهرين.

وأضافت الجامعة أن هذا الخبر المؤسف يخذل من كانوا يترقبون خبرا أسعد حول الطائر، لكنها أعربت عن الأمل في أن يسمح هذا الجزم، بالتركيز على الذكريات والاحتفاء بآثار الطائر.