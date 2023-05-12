اتحاد كرة القدم الاردني يسمح بادخال " الالعاب الدخانية " الى الملعب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 12 مايو 2023 12:00 صباحاً - دوت الخليج :- مصدر في الاتحاد الأردني لكرة القدم ان الاتحاد سيسمح للمشجعين بادخال الالعاب الدخانية للملعب . وبين المصدر : ان سيمسح بادخال الالعاب الدخانية ومن ضمنها الشماريخ . واعلن : ان الاتحاد اشترط على ادخال هذه الالعاب ارسال طلب رسمي من النادي يحتوي على اسماء الاشخاص الذين ينون اشعال هذه الالعاب .

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