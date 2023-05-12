الأردن ..المجلس القضائي: ليس مطلوبا من المدينين بأقل من 5 آلاف دينار مراجعة دوائر التنفيذ

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 12 مايو 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج:- قالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، إن جميع الأشـخاص المحكومين بدين قيمته أقل من خمسة الآف دينار، غيـر مطلوب منهم مراجعة دوائر التنفيذ أو التحصل على كف طلب، لأنهم غيـر مطلوبين قضائيا في جميع القضايا، باستثناء القضايا العمالية وقضايا المطالبة بأجور عقار. وأكدت الأمانة، اليوم الخميس، إنها لاحظت من خلال التواصل مع دوائر التنفيذ أن هناك اكتظاظا في جميع دوائر التنفيذ بالمملكة، وزيادة كبيرة في أعداد المراجعين بسبب قيام المحكومين بدين قيمته “أقل من خمسة آلاف دينار” بمراجعة دائرة التنفيذ للحصول على كف طلب.(بترا)

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