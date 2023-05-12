حصيلة جديدة لضحايا العدوان الصهيوني على غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان الصهيوني على غزةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ ثلاثة أيام إلى 29 شهيدا.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن الوزارة، قولها: أسفر العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 29 مواطن بينهم ستة أطفال وثلاث نساء، وإصابة 94 مواطن بجراح مختلفة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أكدت مساء اليوم، وصول شهيد الى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، جراء قصف صهيوني استهدف منطقة جباليا.

وفقاً للمصادر، فقد استشهد الشاب عبد الحليم النجار، وأصيب آخر بجروح حرجة، حيث وصلوا الى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.