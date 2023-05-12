العالم اليوم - تغييرات في تويتر.. رئيسة بدل ماسك والأخير يعلن منصبه الجديد

انتم الان تتابعون خبر تغييرات في تويتر.. رئيسة بدل ماسك والأخير يعلن منصبه الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 12:22 صباحاً - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر يوم الخميس إنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف ماسك في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر".

ولم يذكر ماسك في تغريدته التي نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" اسم المرشحة.

ومن المرجح أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري "تسلا"، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر.

وقفزت أسهم "تسلا" 2.4 في المئة على خلفية هذه الأخبار.

وكان ماسك قال في نوفمبر إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.

وشهد أول أسبوعين بعد شراء ماسك تويتر في أكتوبر تغيرات سريعة.