العالم اليوم - بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة تهبط بأسعار الذهب الأسود

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 01:19 صباحاً - تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، الخميس، إذ زادت المواجهة السياسية بشأن سقف الديون الأميركية من مخاوف الركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما تأثرت الأسعار بزيادة طلبات إعانة البطالة الأميركية.

تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.98 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.69 دولار، أو 2.3 بالمئة، إلى 70.87 دولار عند التسوية.

وهذا أدنى مستوى الإغلاق للخامين القياسيين منذ الرابع من مايو.

إلا أن أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، وهو ما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على سوق العمل.

وقالت وزارة العمل في الولايات المتحدة، الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة زادت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل موسميا يبلغ 264 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021.