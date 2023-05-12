العالم اليوم - السعودية تعلن إنهاء عمليات الإجلاء من السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 01:19 صباحاً - أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، إنهاء تنفيذ كافة عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان.

وقالت الخارجية السعودية في بيان على حسابها في "تويتر": "أنهت المملكة تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، والتي جاءت بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد، واستجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم".

وأضاف البيان: "شملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، 8455 شخصا (404 مواطنين، و8051 شخصا ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية".

وتابع: "كذلك ساعدت المملكة دولا شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11184) شخصا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها".

وعبّرت الوزارة عن "شكر حكومة المملكة العربية السعودية للأشقاء في جمهورية السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء، كما تنتهز هذه الفرصة لتتقدم بشكرها إلى جميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم".