الصين تحافظ على معدل الاكتفاء الذاتى من الحبوب والمواد الغذائية الأساسية

جدة - نرمين السيد - وقال ليانج فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية، إن معدل الاكتفاء الذاتى من المواد الغذائية الأساسية فى الصين يتجاوز نسبة 100 بالمائة، مضيفا أن معدل الاكتفاء الذاتى من الحبوب يتجاوز 95 بالمائة.

وأوضح أن الصين حافظت بشكل ثابت على مساحة أراضيها الزراعية فوق الخط الأحمر البالغ 1.8 مليار مو "حوالى 120 مليون هكتار"، وأمنت محصولا وفيرا للعام الـ19 على التوالى.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من الحبوب فى الصين يبلغ حوالى 480 كجم، وهو أعلى من خط الأمان المعترف به دوليا والبالغ 400 كجم.