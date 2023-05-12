عاجل.. الجيش السودانى والدعم السريع يوقعان على اتفاق مبادئ أولى

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش السودانى وقوات الدعم السريع الالتزام بتسيير العمل الإنسانى وتلبية احتياجات المدنيين، والتأكيد على الالتزام بضمان حماية المدنيين، وتوفير مرور آمن لهم من مناطق الأعمال القتالية.
وكان وفد من الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع قد عقدا اجتماعات منذ أيام، برعاية الولايات المتحدة والسعودية في مدينة جدة.
وهدفت المفاوضات بين الجانبين إلى الوصول إلى هدنة حقيقية، والسماح بوصول عمال الإغاثة وإمداداتها، بعد أن أخفقت إعلانات متكررة عن وقف إطلاق النار؛ ما أدى إلى حصار الملايين فى منازلهم.
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