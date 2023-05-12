العالم اليوم - مسلسل كليوباترا والرد المصري.. فيلم مضاد ودعوات للمقاطعة

انتم الان تتابعون خبر مسلسل كليوباترا والرد المصري.. فيلم مضاد ودعوات للمقاطعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 02:16 صباحاً - أشاد خبراء في مجال الآثار بخطوة عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، بإطلاق فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا، والرد على ما أثير بشأن لون بشرتها.

وتزامن ذلك مع دعوات في مصر بمقاطعة مسلسل "الملكة كليوباترا" الذي بدأت منصة "نتفليكس" بعرضه، ويصور الملكة المنحدرة من عائلة مقدونية باللون الأسود، أي كأنها قدمت من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، قال لموقع "دوت الخليج" إن لون بشرة كليوباترا "عار تماما عن الحقيقة"، مستدلا بوجود الكثير من الأعمال التي تقدم ملامح الوجه فاتح اللون، والبعيد عن ملامح إفريقيا جنوب الصحراء المقدمة في المسلسل.

من جانبه، نبه الناقد الفني أحمد المسيري لخطورة ترك تقديم التاريخ للسينما والدراما، وحسب أهواء صنّاع الأعمال الفنية.

وأوضح المسيري في حديث لموقع "دوت الخليج" أن "السينما هي المصدر الأكثر تأثيرا وانتشارا وقدرة على خلق صور ذهنية جديدة تدوم طويلا، رغم أن الأبحاث والدراسات والكتب هي المصدر العلمي والرئيسي لعرض الحقائق".

وأضاف: "علينا الاهتمام بنوعية الأعمال الفنية التاريخية، جنبا إلى جنب مع الكتب والأبحاث، فمن يعجز عن سرد تاريخه وقصته، فسيحكيها عنه الغير، لكن بأسلوبه وتحيزاته ورؤيته".

أزمة مسلسل كليوباترا