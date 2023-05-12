المحكمة العليا فى باكستان تنتقد اعتقال رئيس الوزراء السابق

جدة - نرمين السيد - استنكرت المحكمة العليا فى باكستان، أمس الخميس، اعتقال رئيس الوزراء السابق ورئيس حركة "الإنصاف" عمران خان، واصفة هذا الإجراء بأنه "غير قانونى"، كما أمرت بالإفراج الفورى عنه.





ووفقًا لصحيفة "ذا إكسبرس تربيون" الباكستانية، أمرت المحكمة أيضا بإيواء عمران خان فى دار ضيافة منطقة "بوليس لاينز" شديدة الحراسة حتى الجمعة، حيث سيسمح له خلال هذا الوقت بمقابلة حتى عشرة أشخاص. يُذكر أنه تم إلقاء القبض على خان الليلة الماضية، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أيام فى قضية فساد تُعرف باسم "القادر ترست". جدير بالذكر أنه تم إزاحة عمران خان عن السلطة العام الماضى، وهو الأمر الذى وصفه بالـ "غير قانونى".

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