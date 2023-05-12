فرنسا تفتح تحقيقا عاجلا.. لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت فرنسا، فتح تحقيق، أمس الخميس، بشأن مقتل "فرنسى - تونسى" يبلغ من العمر 41 فى الهجوم المسلح الذى وقع مساء الثلاثاء، بالقرب من كنيس "الغريبة" فى جربة، فى جنوب شرق تونس مسفرًا عن مقتل ثلاثة آخرين.





وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب فى باريس، - فى بيان - أنها فتحت "تحقيقا بتهمة القتل بما يتصل بمجموعة إرهابية، وأوكلت التحقيقات إلى المديرية العامة للأمن الداخلى".

وأودى هجوم وقع بالقرب من معبد يهودى فى جزيرة جربة التونسية بحياة ثلاثة رجال أمن واثنين من الزوار يوم الثلاثاء الماضى، وذلك أثناء زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى كنيس "الغريبة".

وكانت الداخلية التونسية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضى، أن فرد أمن تابع للمركز البحرى للحرس الوطنى بأغير جربة، أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردى والاستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتى تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.

وأعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن تعازيه، قائلا فى رسالة على تويتر "الهجوم على كنيس الغريبة يقلقنا. نفكر فى الضحايا، فى الشعب التونسى أصدقائنا، ونقف إلى جانب عائلة مواطننا الذى قُتل".