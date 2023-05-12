وأوضحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب فى باريس، - فى بيان - أنها فتحت "تحقيقا بتهمة القتل بما يتصل بمجموعة إرهابية، وأوكلت التحقيقات إلى المديرية العامة للأمن الداخلى".
وأودى هجوم وقع بالقرب من معبد يهودى فى جزيرة جربة التونسية بحياة ثلاثة رجال أمن واثنين من الزوار يوم الثلاثاء الماضى، وذلك أثناء زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى كنيس "الغريبة".
وكانت الداخلية التونسية أعلنت، يوم الثلاثاء الماضى، أن فرد أمن تابع للمركز البحرى للحرس الوطنى بأغير جربة، أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردى والاستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتى تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.
وأعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن تعازيه، قائلا فى رسالة على تويتر "الهجوم على كنيس الغريبة يقلقنا. نفكر فى الضحايا، فى الشعب التونسى أصدقائنا، ونقف إلى جانب عائلة مواطننا الذى قُتل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تفتح تحقيقا عاجلا.. لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.