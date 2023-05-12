العالم اليوم - "تويتر" تتيح خدمة الرسائل المشفرة لهذه الفئة من المستخدمين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 04:19 صباحاً - سمحت شركة تويتر يوم الخميس للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بالتمتع أولا بخدمة الرسائل المشفرة.

وأعلنت منصة التواصل الاجتماعي، التي يملكها ويديرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أن الخدمة متاحة حاليا للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.

ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء (تويتر بلو)، الذي أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من ثماني دولارات شهريا أو 84 دولارا سنويا.

وقالت الشركة في منشور على مدونة "كما قال إيلون ماسك، عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة، يتعين أن يكون المعيار، حتى وإن سلط أحد بندقية صوب رؤوسنا، أننا لا نستطيع الوصول إلى رسائلك".

وتابعت "لم نصل بعد لهذا الحد، لكننا نعمل من أجله".

وكان ماسك قد أعلن يوم الخميس أنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وأنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف ماسك في تغريدة "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر".

ولم يذكر ماسك في تغريدته التي نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" اسم المرشحة.