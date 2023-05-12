عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى للمرة الرابعة على منطقة بـ غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت المراسلة إن هذه هى المرة الرابعة التى يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلى هذا الموقع تحديدًا، مشيرة إلى أنه فى الساعة الأخيرة شهد قطاع غزة سلسلة غارات ومحافظات وسط القطاع.
وأضافت أن إسرائيل قصفت أيضًا غرب مدينة خان يونس، وأن ذلك بعد أربع ساعات من الهدوء النسبى وسط تساءلات مطروحة عما إذا كانت هناك هدنة محتملة أم أن القصف سيستمر.
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