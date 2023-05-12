روسيا تتوعد بالرد على الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، بأنه لا يمكن تجاهل العواقب المترتبة على هذا الوضع بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك فى إجابته على سؤال للصحفيين أمس الخميس، مشيرًا ضرورة إجراء تحليل للموقف، كما أكد أن هناك القليل مما يمكن القيام به داخل الولايات المتحدة نفسها.

وتابع: "كما أكرر دائماً سنرد بما يتوافق مع مصالحنا إلى أقصى حد ممكن، وهذا سيكون عبر البحث عن ردود غير نمطية"، مشيرا إلى أنه على أى حال مثل تلك الخطوات لا يمكن تركها دون معاملة بالمثل. وأوضح بيسكوف أن الحديث هنا يدور عن ضرر مباشر ناتج عن مصادرة غير قانونية وغير مشروعة للممتلكات.

يُذكر أن الولايات المتحدة قررت فى وقت سابق مصادرة الأصول المالية لرجل الأعمال الروسى قسطنطين مالوفييف على أراضيها فى الولايات المتحدة، والتى تقدر بــ 5,4 مليون دولار، ويُشار إلى أن مالوفييف مُدرج على قائمة العقوبات الغربية منذ عام 2014، بعد أن اعتبرت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبى وأوكرانيا أنه قدم مساعدات لوحدات الدفاع الشعبى فى دونباس.