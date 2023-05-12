العالم اليوم - المخاوف المتعلقة بسقف الدين الأميركي تكبح خسائر الذهب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 مايو 2023 07:19 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب، في التعاملات الآسيوية، الجمعة، وسط مكاسب للعملة الأميركية، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأميركي كبح خسائر المعدن الأصفر.

وقال براين لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال، إنه بينما ينظر المستثمرون إلى الشكوك المحيطة بمحادثات سقف الديون في الولايات المتحدة ويتوقعون توقفا مؤقتا في رفع أسعار الفائدة الأميركية، يبدو أن هناك قدرا ضئيلا من جني الأرباح الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وارتفع الذهب أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات قفزة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة وزيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي بأقل وتيرة منذ أكثر من عامين، لكن المعدن الأصفر فقد بريقه مع ارتفاع الدولار، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم البيت الأبيض أمس الخميس إن اجتماعا كان مقررا اليوم بشأن سقف الدين بين الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين قد تأجل، واتفق الجانبان على الاجتماع الأسبوع المقبل.

ويميل الذهب إلى تحقيق مكاسب خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو المالية باعتباره ملاذا آمنا، بينما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى زيادة الإقبال على الأصول التي لا تدر عائدا.

وتأخذ الأسواق حاليا في الحسبان احتمالا بنسبة 92.8 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2010.29 دولار للأونصة، متراجعا 0.3 بالمئة خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2015.00 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.98 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1083.24 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1558.50 دولار للأونصة.