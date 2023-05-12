وزير الدفاع البريطانى: سنرسل صواريخ «ستورم شادو» إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "إيفنينج ستاندارد" البريطانية ، صرح وزير الدفاع البريطانى بن والاس أمام نواب مجلس العموم، أمس الخميس، بأن التبرع بالأسلحة إلى أوكرانيا يشكل استجابة "مناسبة" و"متوازنة" للحرب التى تخوضها روسيا فى أوكرانيا، ويمنح الأوكرانيين "أفضل فرصة للدفاع عن أنفسهم".
وأضاف: "يمكننى اليوم أن أؤكد أن المملكة المتحدة تتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا، وهو صاروخ ذو نطاق طويل، تقليدى فقط، له قدرة دقيقة فى إصابة الهدف".
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