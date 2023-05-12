بدء الصمت الانتخابى فى موريتانيا

جدة - نرمين السيد - انطلقت فجر اليوم الجمعة فترة الصمت الانتخابى فى موريتانيا، تمهيدًا للاقتراع الذى سيبدأ غدًا السبت، والذى سيختار خلاله الناخبون 176 نائباً للبرلمان، و237 عضواً فى المجالس البلدية من بين 4500 مستشار، بالإضافة إلى 13 مجلسًا إقليميًا.





ويتنافس 25 حزبا سياسيا ويتجه الناخبون للاقتراع في انتخابات تشهد مشاركة أكثر من 33 ألف مترشح، بينهم عشرة آلاف امرأة، ويبلغ عدد الناخبين مليون وسبعة من عشرة.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط وقف النشاطات الدعائية فى شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط مع ساعات الفجر فى التزام بالقانون.

وشاهد مراسل الوكالة فى نواكشوط بدء عمليات طى الخيم ووقف مكبرات الصوت ولوازم الدعاية الانتخابية بعد خمسة عشر يوما من الدعايات التى تنافس فيها المولون والمعارضون فى هدوء تام يعبر عن كثير من المسؤولية والنضج حيث لم تسجل أية أحداث طيلة الحملات الدعائية.

وقال الدكتور محمد الأمين ولد داهى نائب رئيس اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، فى تصريحات صحفية، إن جميع لجان اللجنة المستقلة وأطقمها الجهوية والمقاطعية، وعلى مستوى المراكز الإدارية، على أتم درجات الجاهزية والاستعداد لمباشرة الاقتراع تنظيما وإشرافا على سير العملية.

وأكد إيصال جميع المعدات اللوجستية للعملية من صناديق اقتراع ولوائح وبطاقات ناخب إلى جميع ممثلى ورؤساء المكاتب، منوها بمستوى التنسيق بين اللجنة والجهات الأمنية لتأمين سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

ويبلغ مجموع الناخبين الذى يحق لهم التصويت فى اقتراع ال 13 مايو 1.785.036 ناخبًا، نسبة النساء منهم 52%، موزعين على 4728 مكتب تصويت فى عموم البلاد.

وتتميز الانتخابات الموريتانية باعتماد النسبية فى شوط واحد فى جميع المجالس الجهوية والبلدية، على أن يكون رئيس المجلس الجهوى أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

كما تم اعتماد النسبية على مستوى البرلمان من أجل مشاركة أوسع لمختلف الطيف السياسى، حيث سيتم انتخاب النواب فى الجمعية الوطنية، والبالغ عددهم 176 نائبا، بالتناصف بين نظامى الأغلبية ذى الشوطين والنسبية 50% لكل منهما، فضلا عن انتخاب نواب الموريتانيين فى الخارج لأول مرة من قبل الرعايا الموريتانيين فى الخارج.