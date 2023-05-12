زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مدينة بـ كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أنه تم رصد هذا الزلزال على بعد 4 كيلومترات شرق مدينة براتفيل الكائنة بمقاطعة "بلوماس" فى ولاية كاليفورنيا وعلى عمق 5.5 كيلومتر.
وأضاف أن مركز هذا الزلزال يقع عند 40.204 درجة شمالًا و 121.110 درجة غربًا.
ولم ترد أى تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال.
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