تايوان تسجل الحالة الثالثة من إنفلونزا الخنازير

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء المركزية التايوانية، أفادت نائبة المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض، لو يى تشون، بأن المصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير ليست لديها تاريخ سفر حديث، وأصيبت بالحمى واحتقان فى الأنف وآلام فى العضلات فى 13 مارس الماضى، وجاءت نتائج التحاليل إيجابية للفيروس.
وأوضحت أن مركز السيطرة على الأمراض سيحيل الحالة إلى منظمة الصحة العالمية بناءً على اللوائح الصحية الدولية.
وتسمى فيروسات الأنفلونزا التى تنتشر عادة فى الخنازير بالفيروسات "المتغيرة" عندما توجد فى البشر، ولا تصيب فيروسات الأنفلونزا المتغيرة عادةً الأشخاص وهى مختلفة تمامًا عن الأنفلونزا الموسمية.
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